Enorme drukte op de A16 tussen Rotterdam en Breda

Reanimatie van Anna (19) maakt indruk op agent: ‘Haar ogen leken te zeggen: alsje­blieft, help me’

De 19-jarige Anna uit Dordrecht werd slachtoffer van een verkeersongeluk. Ze lag maandenlang in coma, maar overleefde. Al kon ze waarschijnlijk nooit meer lopen of praten. Tragisch genoeg stierf ze begin dit jaar alsnog. Een aangrijpende blog hierover van een agent gaat nu viral. ,,De stilte in huis valt, het verdriet neemt toe en een nachtmerrie begint.”