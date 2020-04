‘Energiepioniers’ dreigen met miljoenenclaim na afketsen e-hub langs de A29

Bewoners krijgen tóch bezoek via hoogwerker: ‘Even zwaaien!’

10 april Mantelzorgers kunnen op tweede paasdag op veilige afstand tóch even op bezoek bij hun naasten. Via een hoogwerker kunnen zij bewoners van de Open Waard in Oud-Beijerland en de Buitensluis in Numansdorp gedag zeggen via het raam of balkon.