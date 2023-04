Én weer flikt zij het: Hoeksche Waard mag zich verheugen in landelijke belangstelling door foto van Tamar

indebuurt.nl Agnes exposeert bij Opa & An: 'Mijn schilderij­en hebben een spatje magie'

Jip is onze columniste. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met kunstenares Agnes de Vos (31). Vanaf zondag 23 april kun je haar doeken, prints en kaartjes een week lang bewonderen tijdens haar expositie ‘De streken van Agnes’ bij warenhuis Opa & An op Voorstraat 306.