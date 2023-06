En wéér explosies in Rotterdam: bewoner (71) raakt gewond door ontploffing

Brand in Outdoor Valley bij Rottemeren geblust, bamboe gebouwtje helemaal afgebrand

Bij buitensportcentrum Outdoor Valley bij de Rottemeren is rond 18.30 uur een schuur van bamboehout afgebrand. De vlammen aan de Hoeksekade in Bergschenhoek waren zo heftig dat de rookwolken in de wijde omtrek te zien waren. Er raakte niemand gewond.