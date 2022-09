Emotionele herdenking doden truckdrama: ‘Wat als we nou niet naar de barbecue waren gegaan?’

In kerkgebouw De Poort in Oud-Beijerland zijn woensdag de slachtoffers herdacht van het truckdrama in Zuidzijde op 27 augustus. De besloten dienst werd bijgewoond door tientallen betrokkenen. Onder hen ook nabestaanden van de zeven mensen die zijn overleden nadat een truck van een dijk afreed en middenin een buurtfeest belandde.

Marten Eppinga, een inwoner van Zuidzijde die aanwezig was op de fuif, houdt zich kranig. Tót het moment dat hij vertelt over het gesprek dat zijn kleindochter Nina die noodlottige zaterdag had met de in Oekraïne geboren Diana. ,,‘Wat ben jij een mooi meisje,’ zei Diana, de hoogzwangere vrouw van Pieter-Joost. Diana vroeg naar haar naam. ‘Nina’, zei mijn kleindochter. ‘Die naam komt ook heel veel voor in Oekraïne,’ zei Diana. Daarop verklapte Diana hoe haar baby zou gaan heten: Karolina. Het was het geheim tussen Diana en Nina.’’ Diana, Pieter-Joost en Karolina overleefden het drama niet, vier anderen evenmin.

‘Hun grootste wens’

Even voor de toespraak van Eppinga haalde waarnemend burgmeester Charlie Aptroot van Hoeksche Waard, waaronder Zuidzijde valt, een citaat aan uit de rouwadvertentie van het jonge stel en hun ongeboren dochter aan. ,,’Jij heel klein meisje, jij was hun grootste wens.’’ Volgens de eerste burger worstelen de overlevenden nog altijd met veel vragen. ,,Waarom? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Een officieel antwoord is er niet. Wat als we nou niet of wat later naar de barbecue waren gegaan, wat dan?’’

Hoewel de dienst besloten was, konden geïnteresseerden live meekijken via internet. De herdenking werd omlijst met gedichten en muziek, waaronder een Nederlandstalige bewerking van Céline Dions ‘My heart will go on’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.