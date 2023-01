Elfie Tromp is de nieuwe stadsdichter: ‘Ik wil dat Rotterdammers kritisch om zich heen gaan kijken’

Elfie Tromp is door het Rotterdamse stadsbestuur benoemd tot de nieuwe stadsdichter. De schrijfster en theatermaker gaat in haar gedichten schrijven over de toekomst van de Maasstad. ,,Mijn werk is niet bedoeld om te sussen.’’

Wat betekent Rotterdam voor jou?

,,Rotterdam is de blauwdruk van mijn denken. Ik ben hier geboren, opgegroeid en woon hier nog steeds. Het is enorm eervol om benoemd te zijn als stadsdichter. Ik schrijf al veel over de stad in mijn andere werk en ik ben blij dat ik het ook op deze manier mag bevangen.’’

Muziek is belangrijk voor je. Gaan we dat terugzien in je dichtwerk voor Rotterdam?

,,Muziek en poëzie liggen dicht bij elkaar. Je moet het voelen in plaats van begrijpen. Muziek komt dus terug in mijn optredens, maar bijvoorbeeld ook in de stijl en het ritme van de gedichten.’’

In je andere werk, zoals je recent uitgebrachte lied Zonder pedofielen geen popmuziek, kan je behoorlijk kritisch zijn over de maatschappij. Kan je ook zo kritisch zijn over ‘jouw’ Rotterdam?

,,Mijn werk is niet bedoeld om te sussen, maar om uit te dagen en wakker te maken. Er zit altijd wel een vuist in mijn werk, maar ook een warm hart. Eerdere stadsdichters keken kritisch naar het verleden, mijn voorganger Anne Vegter juist naar het hier en nu. Ik ga kritisch kijken naar de toekomst van Rotterdam, waar we naartoe gaan en waar we voor moeten oppassen. De groei gaat zo snel in deze stad. Rotterdam is niet alleen multicultureel, maar ook een broedplaats van racisme. Denk bijvoorbeeld aan de leuzen op de Erasmusbrug.’’

Hoe zie je die toekomst voor je?

,,In mijn eerste gedicht schrijf ik: ‘Wat door mensen is gemaakt, kan door mensen worden gewist.’ Ik wil graag dat Rotterdammers kritisch om zich heen gaan kijken. Wat is hier, waarom en wat kan ik er aan doen? Als we hier niet erkennen wat mis gaat, ga je altijd met een blinde vlek de toekomst in.’’

