Eindelijk weer een normale Koningsdag in Spuidorp

De opwarmer is natuurlijk de kermis. Vanaf 21 april start die op het Vierwiekenplein. Deze blijft staan tot en met 30 april, waarbij de Crazy-dance, draaimolen en Holly Cranes niet worden aangezet op zondag 24 april. Op de laatste dag van de kermis is het eurodag.

Dit is wanneer de meivakantie begint in 2022

Dweilorkesten

Op Koningsdag, woensdag 27 april, starten de dweilorkesten Dorst en Kap Nah tussen 09.45 en 10.00 uur in de Oost en West Voorstraat. Dat tijdstip is ook het moment voor kinderen tot 13 jaar om hun versierde step, fiets of andere creatie te tonen aan de jury. Die zit bij de kraam van de Oranjevereniging in de Oost Voorstraat tegenover de Hema. Om 10.25 uur begint dan de versierde kinderoptocht door een deel van het Oud-Beijerlandse centrum.

Op het podium bij De Heeren van Beijerland treedt Sander Nijbroek drie keer op: om 12.00 uur, 13.30 uur en 14.45 uur. Vanaf 15.15 uur knallen er verschillende deejays. Voor (kleine) kinderen is het podium aan de Oost Voorstraat dé plek, van poppenkast om 11.00 uur tot twee optredens van goochelaar David Kruijff bijvoorbeeld. In deze straat kan de jeugd de hele dag ook tegen een bescheiden vergoeding ponyrijden of een klimberg beklimmen. De West Voorstraat is voor actieve types met de attractie Girospace, spijkerbroek hangen en de dubbele draailadder. Van 14.00 tot 21.00 uur is er muziek van deejays bij Het Postkantoor.