Einde van tijdperk: groep achters zeggen adieu tegen basisschool De Bouwsteen

PFAS in water de Hoeksche Waard, ophelde­ring gevraagd over concentra­ties giftige stof Chemours

Het water in een wijde omtrek van het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftig, mogelijk kankerverwekkend PFAS. Politica Tania Heimans (GroenLinks) wil weten hoe het zit in de Hoeksche Waard: ,,Veel mensen zijn ongerust.’’ Zij verwijt de gemeente nu passiviteit.