Eetcafé De Platte Reedijk dicht vanwege corona

Kunstschil­der Frans van den Berg geniet volop van late roeping: ‘Een huis zonder kunst is zielloos’

9 september Hij is een ingewijde in de kunst een illusie te scheppen. Een penseel is daarvoor even onmisbaar als een interne prikklok die bij Frans van den Berg tikt op bevlogenheid en arbeidsethos. De Puttershoekse schilder bewandelt niet het levenspad van een beneveld bohemien om tot inspiratie te komen, maar hij dient de muze als een hardwerkende ijveraar.