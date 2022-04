Eerste Zwangerschapsbeurs trekt veel aanstaande moeders en oma’s: ‘We gaan zeker naar de babyspa’

Antoinette uit Numansdorp is samen met haar moeder gekomen. ,,Papa is aan het werk’’, verklaart zij de afwezigheid van haar partner bij het evenement, waar mannen sowieso nagenoeg schitteren door afwezigheid. ,,We verwachten in september ons eerste kindje, een jongen. Een naam hebben we al, maar we moeten nog wel de nodige dingen regelen. De babykamer is nog niet af, we zoeken nog accessoires en verzorgingsproducten. Ik ben echt blij verrast door wat ik hier tijdens de beurs aantref. Ik wist niet dat er in de Hoeksche Waard zoveel aanbod was. De babyspa was voor mij echt totaal nieuw. De kleine kan er vast op rekenen dat we daar zeker een bezoekje aan gaan brengen.’’