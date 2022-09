Eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Strijen

Asielzoe­kers mogen vijf jaar langer in ’s-Gravendeel blijven

De opvanglocatie voor vluchtelingen in ’s-Gravendeel blijft nog vijf jaar langer open. De gemeente Hoeksche Waard en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) hadden in eerste instantie een overeenkomst gesloten voor een jaar. Het terrein aan de Kilweg is sinds december 2021 weer in gebruik.

31 augustus