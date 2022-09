Eerste editie Wandel Feest Hoeksche Waard stijf uitverkocht

Deze ‘taxi’ verlost inwoners Hoeksche Waard gratis van tegels: ‘Dit is een supergoede actie’

De beer is los! Afgelopen maandag reed de Tegeltaxi, verzorgd door Zandhandel Hoeksche Waard, zijn eerste gratis ophaalservice. Met exact 23 adressen over het hele eiland verspreid, en zo'n 57.000 kilo aan verwijderde tegels en overtollig zand, was het een geslaagd debuut. Mogelijk geeft dat de gemeente net dat extra duwtje in de rug om in elk geval van Goeree-Overflakkee te winnen tijdens het NK Tegelwippen.

5 september