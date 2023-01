‘Eerst tijdelijk 30 kilometerzone in Simonshaven’

Dat zegt verkeerswethouder Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal) van Nissewaard.

,,We willen de woningbouw en de invoering van een dertigkilometerzone op de Molendijk die dwars door het dorp loopt graag koppelen. Als we gaan bouwen, kunnen we van die weg een bouwweg maken en alvast tijdelijk 30 kilometer per uur invoeren. Dan kunnen we meten hoe het verkeer zich eraan houdt en eventuele aanpassingen doen voor alles klaar is.”

Nog geen richtlijnen

Bij een ‘nee’ tegen de bouw, dan komt de maximum snelheid van 30 kilometer per uur er ook, alleen duurt het dan langer. Dat komt omdat er nog geen precieze richtlijnen zijn van het rijk hoe de weg dan moet worden ingericht. Dat duurt nog wel een poos. De verwachting is dat ze wel klaar zijn als de huizen er in de loop van 2025 staan.

Bewoners pleiten al jaren voor een verlaging van de maximum snelheid op de weg door het dorp. Die is nu 50 kilometer per uur, maar keer op keer plakten bewoners 30 km-stickers op de borden. Ze vrezen dat vandaag of morgen gewonden of doden vallen als er niets verandert aan de snelheid op de Molendijk. Daarop wordt volgens hen te hard gereden. Ze zijn niet blij dat de kopers van de nieuwe huizen straks hun wijkje in en uit moeten via de Molendijk omdat het daarop al zo druk is. Maar volgens de gemeente kan het als de snelheid daar omlaag gaat.

Flitspalen

Veel mensen nemen de weg door Simonshaven om van Spijkenisse naar Zuidland (en andersom) te rijden om de drukte en flitspalen op de Groene Kruisweg te ontlopen. Veilig Verkeer Nederland steunt de roep om de 30 kilometerzone. Zij pleit ervoor die in alle steden en dorpen in te voeren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.