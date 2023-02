Eerst deurbellen onder blauwe verf gespoten, nu bomen doelwit

ROTTERDAM VAN TOEN IJskoude winters gaven veel pret, maar ook narigheid: uren in de rij voor een emmertje vers drinkwater

Er was eens een tijd dat het vroor dat het kraakte. Meters sneeuw, een dichtgevroren Kralingse Plas, Elfstedentochten. Een hoop plezier dus, maar in 1963 sloeg de pret om in misère. Want door langdurige droogte, een plakkaat ijs in de rivieren en een straffe westenwind rukt het zoute Noordzeewater op tot aan Lekkerkerk en zit Rotterdam in één klap zonder drinkwater. Tja, wat nu?

