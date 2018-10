Eenmaal, andermaal? Cent van 16.000 euro blijft onverkocht

Voorafgaand aan de veiling hoopte veilingmeester Johan de Ruiter dat de in het oog springende cent wel richting de 20.000 euro zou gaan. Maar na het meermaals herhalen van het grote bedrag was er niemand die het bijzonder waardevolle stuk metaal wilde hebben. Niet in de zaal en ook niet in de zestig landen van waaruit online werd geboden.



Natuurlijk is dat jammer, vindt Frank Raaphorst van het veilinghuis. ,,Maar dat is het spel van de veiling. Waar de waarde van een voorwerp heen gaan, weet niemand van tevoren.” Hij denkt dat het bedrag misschien te hoog was ingezet. Toch houdt hij hoop. ,,Er kan altijd iemand nabellen.”