Een volledig Tiengemetenpad linkt ook met Voorne-Putten en regio

Besluit van provincie over toekomst van damherten komt in het najaar

De informatiebijeenkomst over de damherten in de Hoeksche Waard heeft gedeputeerde Meindert Stolk ‘een scherper en omvangrijker blikveld’ opgeleverd. Zo in september, oktober neemt de provincie Zuid-Holland een nieuw besluit over de toekomst van de roedel, is de verwachting.

7 juni