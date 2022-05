Met een stempelkaart en een goed gevulde goodiebag op zak staat de deelnemers een route te wachten die hen voert langs onder meer Hoeksche Zuivel, Hoeksch Vlees en Ons Proeflokaal in Strijen. Ook culturele landschapsbakens als molens, boerderijen en kerken worden aangedaan. Na de finish is er feest met livemuziek, een buitenbar en foodtrucks.

Uniek

,,Het is een uniek wandelevenement in de Hoeksche Waard”, aldus Kjeld van Dijk, die samen met Erwin Bouman en Vincent van Heijningen zorgt draagt voor de organisatie. ,,Als geboren en getogen Hoeksche Waarders zijn we trots op onze streek en dat we willen we graag aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Uniek aan dit wandelevenement is dat deelnemers een inkijkje krijgen bij deelnemende locaties aan de routes.’’