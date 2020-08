Een succesvolle zomer voor campings in de Hoeksche Waard na lockdown: ‘Het gaat nu hartstikke goed’

VVD verbijs­terd: ‘Corona­test­lo­ca­tie pas onderzocht als GGD-medewerker terug is van vakantie’

11 augustus VVD Hoeksche Waard stelt verbijsterd te zijn over de reactie van de gemeente op de vraag of er ook een coronatestlocatie in de Hoeksche Waard kan komen. ,,De gemeente liet weten dit samen met de GGD te onderzoeken, maar pas over enkele weken als de GGD-medewerker terug is van vakantie. Alsof corona ook met vakantie is.”