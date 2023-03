Een op de tien leerlingen heeft moeite met rekenen: leraar Ruben (36) bedacht een list

Foute autohande­laar veroor­deeld na handel in gestolen wagens en onderdelen

Kan een autohandelaar onbewust in het bezit komen van gestolen onderdelen, zoals airbags, hoofdsteunen en versnellingsbakken? Ja, volgens de Rotterdamse rechtbank kan dat incidenteel best wel eens voorkomen. Maar zoveel gejatte spullen als werden gevonden bij het bedrijf van Vincent W. in Heinenoord achtte zij ‘volstrekt onaannemelijk’.