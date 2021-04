Een oefening met legerheli’s midden in het broedseizoen? ‘Doe het op een ander moment’

Waarom niet de apaches, die laag over land vliegen en de fauna ernstig kunnen verstoren of beschadi­gen, op een later moment laten oefenen?

Sommige boeren hebben er behoorlijk last van. Volgens De Jong geldt dat ook voor de natuur in deze tijd van het jaar. ,,Voor het kappen van bomen geven wij geen vergunning af als dit in het broedseizoen plaatsvindt. Waarom dan niet de apaches, die laag over land vliegen en de fauna ernstig kunnen verstoren of beschadigen, op een later moment laten oefenen?”, zo vraagt De Jong zich af. ,,Het lijkt mij dat de gemeente in haar beleid consequent moet zijn.”