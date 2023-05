Een nog grotere woningnoodwoningnood

Stichting Dierenambu­lan­ce zwemt in de ruimte maar kan beslist nog vrijwilli­gers gebruiken

Met de verhuizing naar Culemborg is Stichting Dierenambulance Vianen e.o. in één klap de grootste van het land. Althans, wat onderkomen betreft; de zevenduizend vierkante meter beschikbare ruimte is jaloersmakend. Vrijwilligers blijven echter welkom op de nieuwe locatie die vrijdag officieel wordt geopend.