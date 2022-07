Een lust voor het oog: klaprozen sieren de polder

UPDATE ‘Visite­kaart­je van de Nederland­se bandenindu­strie’ na vier generaties failliet verklaard

Wie Hoeksche Waard zegt, denkt niet meteen aan banden. Toch was het eiland honderd jaar lang hét visitekaartje van de vaderlandse bandenindustrie. Daar is weinig meer van over, nu bandengroothandel TTI Tyre Trading in Numansdorp (20 werknemers) failliet is verklaard. Eigenaar Peter-Alexander van ‘t Hof hoopt op een doorstart.

29 juni