Eén jaar Steijn bij Sparta: ‘Ze hadden je in een gesticht gestopt als je dit had gezegd’

Dick en Vera verbouwden in 8 maanden kappers­zaak tot woning: 'Hebben zelfs de trap verplaatst'

Tijdens de verbouwing dachten ze vaak: wáárom zijn we hieraan begonnen? Nu het zo goed als af is, zijn Dick (34) en Vera (32) Constandse blij dat ze dit avontuur zijn gestart. Dat het ooit een kapperszaak was, zie je nu niet meer.