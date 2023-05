Een en al vrolijkheid: het strandseizoen is begonnen, en hóe

Minder meldingen van discrimina­tie in Rotterdam, ‘maar drempel om melding te doen moet omlaag’

Het aantal meldingen van discriminatie in de regio Rotterdam is in 2022 gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Monitor Discriminatie regio Rotterdam. Maar de drempel om melding te doen van discriminatie en racisme moet ook omlaag, stellen onderzoekers.