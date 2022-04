Een eigen laadpaal voor de deur zit er in de Hoeksche Waard niet in: ‘Kabels over het trottoir niet wenselijk’

De CDA-fractie in de gemeenteraad had het college van B en W gevraagd hoe het nu precies zit met de oplaadregels op het eiland. Steeds meer automobilisten willen overstappen op elektrisch, maar het gebrek aan laadpunten vormt daarbij een struikelblok.

Een simpele oplossing zou zijn een kabel te trekken vanuit huis, maar daar wil het college niet aan. ‘De vervuiling van de openbare ruimte doordat kabels over elk trottoir komen te liggen is niet wenselijk. De bewoners zijn in zo’n geval afhankelijk van een privéparkeerplaats in de openbare ruimte. Daarnaast levert dit struikelgevaar en hinder voor voetgangers en mindervaliden op’, schrijft het college in haar antwoord.

Quote De vervuiling van de openbare ruimte doordat kabels over elk trottoir komen te liggen is niet wenselijk College van B en W

Wie geen eigen oprit heeft, is aangewezen op openbare laadpalen. Daarvoor geldt een vast opstarttarief en een kWh-prijs per afname en dat is financieel een stuk minder aantrekkelijk dan gebruikmaken van je ‘eigen’ stroom. Bovendien staat zo’n laadpaal niet altijd om de hoek en moet die worden gedeeld met andere bezitters van een stekkerauto.

Om de nood te leningen worden tot 2023 nog zo’n honderd openbare laadpalen gerealiseerd in Hoeksche Waard. Die komen er omdat bewoners erom hadden gevraagd. De gemeente wil toe naar een nieuw beleid, waarbij vooraf gekeken wordt in welke wijken behoefte is aan laadpunten.

Kabelgoottegel

De regels rond opladen vanuit huis verschillen per gemeente en soms zelfs per wijk. Daar waar het in de ene gemeente strikt verboden, bieden andere gemeenten inwoners de mogelijkheid een speciale kabelgoottegel van 30 bij 15 centimeter te laten plaatsen in de bestrating. De kabel verdwijnt in de goot onder een rubberen afdekstrip. Daardoor is het eenvoudiger en veiliger om de auto toch bij huis op te laden, ook als de eigenaar geen oprit heeft.

