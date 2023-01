Een baan scoren terwijl je een balletje trapt: jongeren voetballen samen met werkgevers

Een goal én een baan scoren. Het kan zondag tijdens een voetbaltoernooi in het Topsportcentrum Rotterdam. Jongeren en werkgevers trappen samen een balletje en leren elkaar ondertussen kennen. Met achttien openstaande vacatures krijgen de jongeren de kans een werk- of stageplek te vinden. Abou Bakr El Khabbabi en Abdelmounaim El Bounouhi organiseren het netwerktoernooi in samenwerking met leerbedrijf Alacritas.

Het is wel iets anders dan een traditionele banenmarkt...

,,Dat is ook de bedoeling. Het is simpelweg een voetbaltoernooi, maar dan net in een ander jasje. Jongeren uit Rotterdam die werk zoeken of een stageplek proberen te vinden, kunnen zichzelf in the picture spelen. Ze vormen een team samen met mensen uit het bedrijfsleven. Als ze samen voetballen, zullen ze op elkaar ingespeeld raken. Op die manier zien werkgevers gelijk hoe de jongeren in elkaar zitten.’’

Quote Voor bedrijven is het een leuke manier om een nieuwe collega te scouten Abou Bakr El Khabbab

Een wedstrijd is toch te kort om elkaar te leren kennen?

,,Daarom kunnen de jongeren tussen de wedstrijden door, in de rustmomenten, met de werkgevers in gesprek. Ze kunnen elkaar vragen stellen en interesses delen. Voor bedrijven is het een leuke manier om een nieuwe collega te scouten.’’

Om wat voor vacatures gaat het?

,,Om allerlei verschillende banen in de sectoren zorg, bouw, veiligheid, horeca, zorg en welzijn en bij netwerkpartners. Iedere branche die meedoet, heeft twee tot drie openstaande vacature. Dat betekent dat aardig wat deelnemers kans maken op een baan.’’

Moeten de jongeren lang wachten voor ze horen of ze het zijn geworden?

,,We houden niet van ellenlange sollicitatieprocedures, dus ze horen het nog dezelfde dag. We hebben grote kaarten met de vacatures erop. Als iemand een baan of stageplek heeft gescoord, reiken we die uit als een soort prijs.’’

Doe je zelf ook mee?

,,Helaas niet. Ik wilde wel graag meedoen, maar ik heb zo veel te doen op die dag dat het niet verstandig is. Wellicht trap ik in de pauze een balletje.’’

