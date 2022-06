Ed en Hilda van de buurtsuper stoppen ermee: ‘Na 15 jaar heb je gewoon een band met de klanten’

Wegwerk­zaam­he­den zitten ondernemer Krijn-Bas dwars: ‘Ik verlies klanten zo’

‘Alles goed met de vrouw?’ hoor je doorgaans meermaals klinken in het groente- en fruitwinkeltje van Krijn-Bas Kooy. Of: ‘Leuke vakantie gehad?’ Beleefdheidsvragen - ook gesteld uit oprechte interesse - waar dan hopelijk een kort antwoord op volgt, want het is druk. Érg druk. Normaal gesproken welteverstaan. Want nu de Dorpsstraat is afgesloten, blijven er klanten weg en is er volop tijd voor social talk.

21 juni