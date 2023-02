Dusan Tadic neemt Ajax bij de hand tegen Sparta: kampioen na eenvoudige zege weer tweede

Ajax is in het vierde eredivisieduel onder trainer John Heitinga, voor de derde keer een plek geklommen op de ranglijst. De landskampioen is na een overtuigende en door Dusan Tadic ingeleide zege op Sparta, dat al tien duels ongeslagen was, de eerste achtervolger van koploper Feyenoord: 4-0.

Ajax, dat donderdag nog barweinig klaarspeelde tegen de Duitse nummer twee, toonde tegen de nummer zes van de eredivisie een heel ander gezicht. John Heitinga repte na de remise tegen Union in de Europa League nog over een ‘gelukkige’ afloop, ook omdat Ajax te weinig diepgang toonde en hij vond dat zijn ploeg het geluk veel meer moest zoeken.

Drie dagen later werd de jonge coach door zijn elftal al op flinke progressie getrakteerd. Dat zag ook het publiek, dat in de Johan Cruijff Arena in maanden niet zoveel flitsende combinaties en spelplezier kreeg voorgeschoteld. Met veel positiewisselingen en een hoog baltempo reeg Ajax de kansen aaneen, daar waar het tegen Union geen schot op doel loste.

En dat terwijl Heitinga slechts één wijziging doorvoerde. Davy Klaassen keerde terug op het middenvelder, waardoor Edson Álvarez weer in de defensie en Calvin Bassey op de bank plaatsnam. De terugkeer van de onvermoeibare Klaassen deed Ajax zichtbaar goed. Met zijn loopacties maar ook zijn wisselwerking met valse spits Dusan Tadic, hetgeen tegen Excelsior en Cambuur ook al tot uiting kwam.

Volledig scherm De terugkeer van de onvermoeibare Klaassen deed Ajax zichtbaar goed. © ANP

In het vooraf als lastig bestempelde thuisduel met revelatie Sparta sloeg de tandem na dik vijf minuten toe. Na een schitterende aanval over rechts, schepte Devyne Rensch de bal naar de tweede paal. Daar was Klaassen opgedoken, om Tadic met een harde volley de openingstreffer binnen te laten lopen. Het bleek het startsein voor een vermakelijke middag, waarin vooral Tadic weer bewees dat hij nog lang niet afgeschreven mag worden.

Het aandeel van Ajax’ aanspeelpunt was ook bij de 2-0 groot. Tadic schermde de bal af, zag Kenneth Taylor langs sprinten en bediende hem met een perfect wippertje in de loop, waardoor de spelmaker met één voetbeweging de bal in de lange hoek kon schuiven. Zo haalde Ajax aan de bal een heel hoog niveau. En zonder bal? Het was niet dat Sparta geen mogelijkheden kreeg, ook omdat de Argentijnse keeper Geronimo Rulli niet altijd even secuur was.

Volledig scherm © ANP

Maar aan de bal was Ajax superieur. Bijvoorbeeld toen Steven Bergwijn een vrije trap op het hoofd van Mohammed Kudus krulde. Diens inzet plofte op de lat, waarna zowel Tadic als Wijndal de bal niet in het doel kregen. De captain kreeg zijn tweede goal na rust nog wel te pakken. Bergwijn, die zijn naam maar niet op het scorebord kreeg, bleek na interruptie van de VAR te zijn gehaakt door Shurandy Sambo. De alsnog toegekende penalty werd feilloos verzilverd door Tadic, die daarmee zijn honderdste Ajax-treffer (in alle competities) te pakken had.

Volledig scherm Mohammed Kudus draagt de 4-0 op aan Christian Atsu. © Pro Shots / Toon Dompeling In de open tweede helft was het vooral de vraag wie zijn doelpuntje nog mee zou pikken. Dat bleek Mohammed Kudus te zijn. De Ghanese smaakmaker kreeg de toeschouwers al op de banken met enkele technische hoogstandjes, en tekende ook voor het slotakkoord door een vrije trap in de kruising te krullen (4-0) en zijn goal op te dragen aan Christian Atsu, de door de aardbeving in Turkije overleden Ghanees met wie Kudus meerdere interlands speelde.

Door de fraaie zege lost Ajax AZ af op plek twee, en blijft het verschil met aartsrivaal en koploper Feyenoord met drie punten intact. De jacht op titelprolongatie wordt volgende week tegen Vitesse hervat. Daarvoor moet Ajax in Berlijn een manier vinden om het compacte Union in het sfeervolle An der Alten Försterei te verslaan om het Europese avontuur in leven te houden.

