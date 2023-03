Duizenden havenmedewerkers moeten bewijzen dat ze geen crimineel verleden hebben

indebuurt.nl Nieuw in Rotterdam! Indirah organi­seert dit voorjaar het Urban Gospel Festival

Rotterdam heeft een nieuw festival op de kalender dit jaar. In het weekend van Pinksteren vindt het 3:16 Urban Gospel Festival plaats. Je duikt in de wereld van gospel, terwijl je rondwandelt over Zuid. Organisator Indirah Tauwnaar: “Ik wil graag een dichte community openbreken. Iedereen is welkom!”