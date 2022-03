Duitse stalker kan zijn liefje in Oud-Beijerland na breuk niet loslaten: ‘Domheid, voor mij bestaat ze niet meer’

Inbraak bij juweliers­zaak in Oud-Beijerland: daders spoorloos

Bij juwelier Bijland in Oud-Beijerland is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Door een ruit te vernielen zijn inbrekers erin geslaagd binnen te dringen in de zaak aan de Oost-Voorstraat. De daders zijn spoorloos.

18 maart