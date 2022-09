Duidelijkheid over zondagrust in de maak: ‘Er valt veel te kiezen’

Er ligt een startnotitie klaar ter beoordeling aan de gemeenteraad, dit als teken dat het het nieuwe college (CDA, VVD, SGP en Lokalen Hoeksche Waard) menens is met de splijtzwam zondagrust. ,,In de Startnotitie staat welk proces we willen doorlopen’’, zegt Harry van Waveren, als wethouder verantwoordelijk voor de Nota Rust en Activiteiten op Zondag.

,,We willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vragen hoe ze aankijken tegen zondagrust en activiteiten op zondag. We zijn dus niet op zoek naar voors of tegens, maar willen graag weten wat de waarden, wensen, behoeften en zorgen van de inwoners op dit gebied zijn. We willen polarisatie tegengaan.’’

Erfenis

De gemeente Hoeksche Waard heeft nu nog te maken met de erfenis van haar vorige voorlopergemeenten. ,,Met de resultaten van het onderzoek willen we komen tot een voorstel dat past in de totaliteit van het eiland. Nu kan de invulling van de zondagrust per dorp verschillen, maar we willen dus naar een nieuw evenwicht. En er valt ook veel te kiezen natuurlijk. Van alles open of dicht, naar specifieke tijden en bepaalde branches wel of niet.’’

De interpretatie van de resultaten van het (digitale) onderzoek wordt vervolgens door een onderzoeksbureau samen met een geselecteerde groep inwoners gedaan. ,,Zo kunnen zij meedenken in oplossingsrichtingen. Het uiteindelijke doel is de inbreng van de deelnemers aan het participatietraject te verwerken in een advies aan de gemeenteraad. We hopen uiteraard op een uitkomst waarin veel inwoners zich kunnen vinden of waar ze in ieder geval begrip voor kunnen opbrengen.’’

