Dugros en Eco Concept Group grote winnaars bij Ondernemersgala

Moedwilli­ge vernielin­gen aan lichtop­stand en wachttoren doen Sassenaren pijn

Strijensas is een absoluut rustpuntje in de Hoeksche Waard, met de karakteristieke brug, de schilderachtige jachthaven en de ligging aan het Hollands Diep. Maar de plaatselijke bevolking is momenteel vooral verbolgen. Want de vernielingen aan de gezichtsbepalende bouwwerken, de monumentale lichtopstand bij de ingang van de haven, en de wachttoren die zich op een flinke steenworpafstand bevindt, hebben de trots van de Sassenaren gekrenkt.

5 mei