Drukke ochtendspits in Rotterdam door meerdere ongelukken

Het is vrijdagochtend druk op de wegen in en rondom Rotterdam. De A20 is bij Hoek van Holland dicht in de richting van Gouda vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor staat er tussen de afrit Schiedam en het knooppunt Terbregseplein een file van 45 minuten. Ook bij het Kethelplein en op de A13 had het verkeer te maken met vertraging door ongelukken.

Bij de aanrijding tussen de vrachtwagen en een auto raakte de automobilist beklemd. Hij is door de brandweer bevrijd en vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar. Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor.

Door het ongeval hebben automobilisten ook tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Noord te maken met een vertraging van ongeveer tien minuten. Het verkeer kan omrijden via de Beneluxtunnel en de Van Brienenoordbrug.

Bij het Kleinpolderplein staat het verkeer ook vast. De weg is daar dicht door een ongeluk. Automobilisten worden over de vluchtstrook geleid. De vertraging tussen Delft en het Kleinpolderplein liep op tot zo’n 45 minuten. Inmiddels is de weg weer vrij, maar vlak daarvoor was het raak bij de Ketheltunnel. Die was door een ander ongeval dicht in de richting van Rotterdam. Ook de tunnel is inmiddels weer open.

Overvolle A20

De A20 tussen Nieuwerkerk en Gouda loopt in de spits steevast vol. Om de druk te verlichten, worden reizigers uitgedaagd mee te doen aan de Slim Reizen Challenge. Dat is een project van Zuid-Holland Bereikbaar dat tot september 2024 loopt. Via een app kunnen deelnemers al hun ritten registreren, duurzaam en vitaal reisgedrag wordt beloond.

Deelneemster Yvon Zwetsloot is er enthousiast over. Het leverde haar in drie maanden tijd al vier waardebonnen van een tientje bij de Hema op.

