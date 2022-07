Drukke nacht voor politie: zwoele nacht leidt tot meldingen over geluidsoverlast

De politie meldt op Instagram dat er zeker vier keer geklaagd is over geluidsoverlast als gevolg van huisfeesten en harde muziek uit woningen. Dat mag veel lijken, het is op zich geen nieuw fenomeen dat er vooral in de zomermaanden vaak wordt geklaagd over herrie in de Hoeksche Waard. Juli 2021 spande de kroon met 67 meldingen, aldus cijfers van het statistiekbureau CBS.