Drukke nacht voor hulpdiensten, oogarts spreekt van ‘horrornacht’: ‘Dit is er wel eentje uit de top 3'

Ondanks het vuurwerkverbod is het nieuwe jaar in Rotterdam en de rest van de regio met veel geknal ingeluid. De hulpdiensten moesten meerdere keren uitrukken. Vier agenten zijn lichtgewond geraakt. Het Oogziekenhuis laat weten dat er 17 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk in het ziekenhuis zijn binnengebracht.

Het was voor het Rotterdamse Oogziekenhuis een ‘ouderwetse horrornacht’, zegt arts Tjeerd de Faber. ,,Dit is er wel eentje uit de top 3.” Zeventien mensen zijn met letsel binnengebracht, waarvan zeven zo ernstig dat er een operatie nodig is. Of zij helemaal zullen herstellen is nog niet te zeggen.

Vooral de ernst van de verwondingen is erger dan het afgelopen jaar, toen er een landelijk afsteekverbod was. Vorig jaar werden vijf mensen binnengebracht, en was bij niemand het letsel zo ernstig dat er een operatie nodig was.



Het jongste slachtoffer was 7, maar die had gelukkig maar mild letsel, zegt De Faber. ,,Verder zien we veel twintigers, dertigers, vijftigers. En zo’n 90 procent van onze patiënten is man.” Hij schat in dat de helft van de patiënten omstander was, dus niet zelf het vuurwerk heeft afgestoken.

Over het effect van het afsteekverbod in Rotterdam en Schiedam kan De Faber nog niets zeggen.

Brandwonden

Het Maasstad Ziekenhuis meldt dat het brandwondencentrum in de vroege ochtenduren van nieuwjaarsdag 2023 vier slachtoffers heeft binnen zien komen. De slachtoffers hebben allemaal verwondingen aan hun handen en gezicht door vuurwerk. Een van hen mocht alweer naar huis.

Twee slachtoffers liggen nog op de verpleegafdeling van het centrum. Een ligt op de intensive care. Over de leeftijd van de slachtoffers kon een woordvoerster van het ziekenhuis nog niets zeggen.

Ook op de spoedeisende hulp was het ’hartstikke druk’, maar dat is het normaliter ook al, zegt de woordvoerster. De drukte was te vergelijken met de vorige jaarwisseling. De afdeling behandelde in totaal zeven vuurwerkslachtoffers, waarvan er vier dus naar het brandwondencentrum werden doorgestuurd. De vuurwerkverwondingen waren onder meer brandwonden aan handen, gezicht en benen.

Branden

De hulpdiensten rukten vannacht meerdere keren uit voor verschillende buitenbranden. Het ging vooral om branden in containers en voertuigen. Zo stonden in de Kortlandstraat in Schiedam kerstbomen en afval in brand.



Aan de Heemraad in Brielle gingen drie auto's in vlammen op. Ook raakten er nog een aantal andere auto's beschadigd. Een bewoner had teveel rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel.

Volledig scherm In Brielle gingen drie auto's in vlammen op. © MediaTV

Ook op de Energieweg in Vlaardingen, de Strickledeweg in Schiedam en de Toon Verheystraat in Schiedam overleefden auto's de nieuwjaarsnacht niet.

Verbod op verkoop én het afsteken

Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond merkt dat het aantal incidenten flink is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Hij pleit voor een eenduidig beleid wat betreft vuurwerk: een verbod op zowel de verkoop én het afsteken van vuurwerk. ,,Vorig jaar had je een verkoop- en een afsteekverbod en toen was het aantal incidenten beduidend minder. Nu mag het verkocht worden maar het niet afgestoken worden. Dat is toch ook niet uit te leggen? Mensen steken massaal vuurwerk af. Het is een verschil van dag en nacht ten opzichte van vorig jaar.’’

Ook pleit Littooij voor professionele georganiseerde vuurwerkshows. ,,Nu gingen de vuurwerkshows niet door, maar anders heb je op verschillende plekken de mogelijkheid om op georganiseerde wijze naar het vuurwerk te kijken.’’

Aanhoudingen

Een woordvoerder van de politie laat deze ochtend weten tevreden te zijn met hoe de jaarwisseling is verlopen. ,,Natuurlijk waren er incidenten, maar dat hoort ook bij zo'n nacht.’’ Over het afgestoken vuurwerk: ,,Door drukte lukte het niet om op het vuurwerkverbod te handhaven.” Er zijn vannacht vier politieagenten lichtgewond geraakt bij verschillende inzetten. Het ging niet om vuurwerkgerelateerde incidenten. De woordvoerder laat weten dat het letsel ‘gelukkig meevalt'.

In de eerste uren van het nieuwe jaar zijn er 35 mensen aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij verschillende vergrijpen. Volgens een woordvoerder hadden de agenten het druk, maar was de algemene situatie beheersbaar met de tientallen incidenten. In de stad werd ondanks een verbod massaal vuurwerk afgestoken. De politie en handhavers lieten vrijwel iedereen die vuurwerk afstak ongemoeid.

Agenten moesten op verschillende plaatsen in actie komen. De ME moest in het stadsdeel Crooswijk een grote groep jongeren uiteen drijven omdat zij zwaar vuurwerk afstaken en aanwijzingen van de politie om te vertrekken negeerden. Aanvankelijk meldde de politie dat er niemand was aangehouden, maar uiteindelijk zijn hier 14 jongeren opgepakt wegens vechtpartijen, belediging, brandstichting en vernieling.

Restaurant beschoten

In Rotterdam-Zuid zou een persoon rond 01.00 uur met een vuurwapen in de lucht hebben geschoten. Het incident vond plaats aan de Leliënstein. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Agenten hielden korte tijd later vier verdachten aan. Aan de Oranjeboomstraat is rond middernacht een restaurant beschoten. De zaak was op dat moment dicht.

In een woning aan de Schoestraat in Spijkenisse raakte een 35-jarige man gewond bij een steekpartij nadat een ruzie uit de hand was gelopen. De politie kon een 58-jarige vrouw aanhouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.

In Vlaardingen heeft de politie ingegrepen bij een feest in een loods aan de Professor Teldersstraat in Vlaardingen. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Volgens een woordvoerder van de politie zijn daarbij drie gearresteerd. ,,Een persoon is gewond geraakt omdat hij viel toen hij probeerde te vluchten voor de politie.’’ In de buurt stond ook ME uit voorzorg paraat.

