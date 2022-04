Drukke, jonge stedelingen kunnen dit paasweekend al ‘uit-tunen’ op natuureiland Tiengemeten

In dit rijksmonu­ment in Heinenoord kunnen straks 300 mensen eten en drinken

De monumentale Witte Boerderij aan de Gorzenweg in Heinenoord wordt de komende maanden verbouwd tot een grote horecazaak met terras. Als het allemaal gaat zoals de nieuwe huurders voor ogen hebben, kunnen in het voorjaar van 2023 de eerste gasten het glas heffen in ‘Heeren van De Witte’.

10 april