Drugsuithaler raakt zwaargewond in Rotterdamse haven, vermoedelijk na val uit container

Undercover­ac­ties, hufterboe­tes en zelfs werkstraf: hier is het voortaan oorlog tegen afvaldum­pers

Het is een van de grootste ergernissen in de stad: zwerfvuil. Rotterdam is er helemaal klaar mee, of om preciezer te zijn: de stad heeft schoon genoeg van de veroorzakers van al die rotzooi. Met een serie stevige maatregelen, tot werkstraffen aan toe, hoopt de wethouder nu écht iets te doen aan al die troep op straat.