Drugspand mag na twee maanden alweer open ‘omdat er ook ombouwen voor kliko’s worden gemaakt’

Oeps, foutje: Oranjevere­ni­ging de mist in met namen van muziekvere­ni­gin­gen

Vervelend. Een ander woord kan voorzitter Johan Tuk van de Oranjeverening in ‘s-Gravendeel niet bedenken voor de fout die in het huis-aan-huis verspreide programmaboekje van Koningsdag is geslopen. In het boekje staat dat de komende editie 's ochtends wordt afgetrapt met een aubade door muziekvereninging NLS, maar dat moet Showkorps Juliana zijn.

19 april