Drugslab Lunteren was fabriek voor miljoenen ‘jihad-pillen’, bewoner (62) in tranen: ‘Ik lieg niet. Ook al is dat niet altijd in mijn voordeel’

Een instituut is niet meer: C&A aan de Rotterdamse Coolsingel is dicht. Na ruim 70 jaar op de bekende plek sloten vorige week de deuren. De kledingwinkel begint medio april een nieuw avontuur even verderop, in het oude V&D-pand. ,,Het wordt übergaaf.’’

18 januari