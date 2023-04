‘Dropman’ Oscar (61) bood prinses Amalia in Rotterdam vandaag een zeer persoonlijk presentje aan

Oranje boven! Koningsdag zit boordevol activitei­ten in de Drechtste­den

Laat de koning zijn verjaardag maar vieren in Rotterdam, in de Drechtsteden wordt net zo goed uitgepakt. Zowel tijdens Koningsnacht als op Koningsdag zelf. Hierbij een overzicht van de belangrijkste oranje-activiteiten per plaats.