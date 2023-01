Droom komt uit voor oud-speler FC Utrecht: Leen van Steensel gaat de kantine van voetbalclub ASW runnen

De Drechtste­den knallen 2023 in met spectacu­lai­re vuurwerk­show

Wel. Niet. Toch wel! De vuurwerkshow bij het Groothoofd in Dordrecht ging in tegenstelling tot de meeste geplande shows in het land wél door. De jaarwisseling werd ondanks de wind knallend ingeluid bij het Drierivierenpunt, met proostende en genietende toeschouwers vanuit zowel Dordrecht, Zwijndrecht als Papendrecht.

1:37