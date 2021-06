Droom blijkt nachtmerrie: ‘Goede vriend pleegde ontucht met Hoeksche Waarder tijdens zijn slaap’

Gerrit (74) knalde na 1 miljoen veilige kilometers op tegenlig­ger: ‘Ik weet er niets meer van’

9 juni In vijftig jaar tijd als automobilist had Gerrit S. (74) uit Schiedam nog nooit een ongeluk veroorzaakt. Na één miljoen kilometers in binnen- en buitenland ging het op de Sportlaan in Puttershoek mis. Hij kwam op de andere weghelft terecht en botste op een tegenligger. Vijf mensen raakten ernstig gewond. Dinsdag was de rechtszaak.