Dromen over waddeneiland voor de kust: ‘Er moeten nu spijkers met koppen worden geslagen’

Onderne­mers Barend­recht willen extra link met snelweg A16

Ondernemers van het gebied Dutch Fresh Port in Barendrecht, met veel bedrijven in de agro-vers-food sector, willen dat er een extra aansluiting komt op rijksweg A16 voor vrachtverkeer. Dat hebben ze laten weten aan minister Mark Harbers van infrastructuur die maandag op bezoek was.

7 februari