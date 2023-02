Drie verdachten van babbeltruc aangehouden

In Nieuwerkerk aan den IJssel zijn drie jonge mannen aangehouden op verdenking van fraude en diefstal van geld en goederen. De verdachten uit Spijkenisse (17 en 18 jaar) en uit het Zuid-Hollandse Den Hoorn (20 jaar) worden in verband gebracht met babbeltrucs.

Het drietal heeft zich volgens de politie maandag met een smoes naar binnen gepraat bij een ouder echtpaar in het Friese Sint Nicolaasga. De bewoners werden opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van een bank. Ondanks enige aarzeling overtuigde de ‘bankmedewerker’ hen ervan om hun pincode te vertellen. Vervolgens werden bij hen thuis twee pinpassen opgehaald. Toen de verdachten weer waren vertrokken, bleek dat ook de huissleutels waren verdwenen.

Dat de politie het drietal heeft kunnen aanhouden, is te danken aan een oplettende buur in Friesland. Die vertrouwde de boel niet en maakte een foto van het kenteken en de auto, waarin de mannen zich verplaatsten. De wagen en de verdachten konden daardoor getraceerd worden in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Aantal slachtoffers gestegen

De politie onderzoekt of de aangehouden mannen ook betrokken zijn bij andere incidenten van bankhelpdeskfraude. Met name in Rotterdam-Oost en Capelle en Krimpen aan den IJssel is het aantal slachtoffers van dergelijke babbeltrucs enorm gestegen. In januari alleen al kwamen er dertien aangiften binnen, de slachtoffers zijn vaak oudere mensen.

Quote De oplichters worden steeds slimmer en ze overdonde­ren hun slachtof­fers echt op een slimme en doortrapte manier Politie

De politie is een campagne begonnen om mensen te waarschuwen voor babbeltrucs. Die gaan niet alleen over zogenaamde problemen met pinpassen, maar bijvoorbeeld ook om verzonnen lekkages bij buren. Gevraagd wordt om vooral aangifte te doen. ,,De oplichters worden steeds slimmer en ze overdonderen hun slachtoffers echt op een slimme en doortrapte manier. Door aangiftes krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden en kunnen we onderzoeken of er een verband is tussen verschillende meldingen.”

