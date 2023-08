Drie Rotterdammers opgepakt na zwaar ongeval: mannen lieten vierde inzittende zwaargewond achter

Het is wachten op miljoenen­claim na pensionde­ba­cle, maar wie draait voor die kosten op?

Na het debacle rond het onterecht sluiten van een pension voor arbeidsmigranten, is het vrijwel zeker dat de gemeente Nissewaard moet rekenen op een miljoenenclaim. De hamvraag is nu: wie gaat dat betalen? Is de gemeente verzekerd, moet het potje voor leuke dingen worden aangesproken of gaan de belasting omhoog?