Drie miljoen voor mooie Rotterdamse dingen: daar kan die hele mevrouw Swift mooi niet tegenop

En dat is één. Rijkswaterstaat kan de Haringvlietbrug bijna van haar te-doen-lijstje schrappen. Het belangrijkste deel van de renovatie liep volgens planning en dat mag een wonder heten. Door de oorlog in Oekraïne was het de vraag of al het benodigde staal op tijd binnen zou zijn. Nú al die andere bruggen in de regio nog.