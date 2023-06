Drie jaar lang afsluitingen, omleidingen en files: 'Dit wordt een hele complexe klus’

Hier komt spiksplin­ter­nieuw plein met groen, voetbalvel­den en skatebanen

Hoe kun je in een waterstad als Rotterdam het water optimaal gebruiken? Bijvoorbeeld door oude duwbakken die door de scheepvaart worden gebruikt om steenkolen en graan te vervoeren, in te richten als stadspark, sportbaan of als festivalterrein. Huh? Ja! Deze maand gebeurt het in de Maashaven.