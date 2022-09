Drie fietsen en één scooter in brand gestoken, politie onderzoekt mogelijk verband

Aan ‘t Weegje in s-Gravendeel zijn zondagnacht rond 01.50 uur drie fietsen in brand gezet. Later in de nacht is er ook nog een scooter in de Dr Bosserstraat in brand gezet. Deze brand sloeg over naar het pand waar de scooter tegenaan stond. De brandweer heeft de brand geblust. Het pand heeft flink schade opgelopen.