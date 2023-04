Drie arrestaties om vuurwapen in woning Rotterdam-Charlois

ik zeg je Destiny wil stem-ac­teur worden: ‘Laat mij maar reclames inspreken, dan wil iedereen met vakantie!’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De uit Ridderkerk afkomstige Destiny Chocolaad wrijft wijze dingen onder onze neus. „Veel mensen doen geen dingen meer, die ze lekker wel moeten doen. Luister naar Kinderen voor Kinderen, als je dat wilt.”