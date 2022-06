Drama bij avondvierdaagse, jongetje (12) aangereden: ‘Echt heel heftig’

UpdateTijdens de avondvierdaagse in het Zuid-Hollandse dorp Strijen is een 12-jarig jongetje dat deelnam aan de meerdaagse wandeltocht aangereden door een auto. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht. ,,Het is echt heel heftig wat hier vanavond is gebeurd”, zegt de locoburgemeester.

Volgens een politiewoordvoerder reed een automobilist langs de wandelaars en is het toen misgegaan. Later op de avond heeft de politie de auto in kwestie gevonden. Een 21-jarige man uit Strijen is aangehouden.

Buiten levensgevaar

Het jonge slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is het kind buiten levensgevaar, maar heeft hij wel letsel opgelopen. Volgens een getuige heeft het jongetje meerdere botbreuken.

Het incident voltrok zich op de Waleweg, een smalle provincieweg net buiten Strijen. De wandelaars en kinderen die getuige waren van het drama zijn opgevangen bij korfbalvereniging Ventura Sport, waar de kantine is opengesteld als ontmoetingsplaats voor mensen die hun verhaal willen doen.

‘Doffe dreun’

Een meisje van 12, klasgenootje van het slachtoffer, barst in huilen uit, aangedaan door het ongeluk. Ze heeft slachtofferhulp gekregen, vertelt haar moeder. ,,We liepen er vlak achter. We hebben de klap gehoord, het was een doffe dreun. Toen we dichterbij kwamen, zagen we de schade. De dader reed heel hard door, ik denk in blinde paniek. Ik denk dat hij niet goed wist wat hij moest doen. Ouders reageerden heel boos”, vertelt de moeder. ,,We zijn snel met de kinderen doorgelopen omdat het te heftig was.”

Getuigen vormden een schild rondom het slachtoffer omdat er nog wandelaars langsliepen.

Quote Het is echt heel heftig wat er gebeurd is. Dit heeft een enorme impact gemaakt op ons dorp Loco-burgemeester Paul Boogaard

Loco-burgemeester Paul Boogaard van de gemeente Hoeksche Waard, waartoe Strijen behoort, is zodra hij erover hoorde meteen naar de plek des onheils gegaan. ,,Ik heb zojuist gesprekken gehad met klasgenootjes en vrienden van het slachtoffer en ook met de mensen die eerste hulp hebben gegeven, het is echt heel heftig wat hier vanavond is gebeurd. Dit heeft een enorme impact gemaakt op ons dorp.”

Nachtmerrie

Jan Willem Jonas, voorzitter van de avondvierdaagse in Strijen: ,,Dit is het ergste wat je kan overkomen. Een nachtmerrie. Elke avond ben je dankbaar dat iedereen veilig binnen is, en vanavond dus niet. Dan word je gebeld dat er een kindje aangereden is. Ik ben meteen in de auto gestapt.”

Het slachtoffer liep volgens de voorzitter met nog meer kinderen en ouders in de laatste groep deelnemers. Zo’n 90 procent van de deelnemers was al binnen toen het gebeurde. Iedereen heeft nog een medaille gekregen en is naar huis vertrokken, zegt Jonas. ,,We zouden muziek en een dj hebben maar we hebben het als een kaarsje uit laten gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.